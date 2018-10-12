Українські військові дали відсіч окупантам на Донбасі: двох бойовиків знищено, шістьох поранено

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шістьох поранено.

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою українськими військовими.

Окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях бійців. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосоване 10 разів, повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій українських військ у районі населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил упродовж поточної та минулої доби немає.

"За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шість поранено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 жовтня на Донбасі у зоні проведення ООС загинули четверо українських військових.