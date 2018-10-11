Чорна доба на Донбасі: українські військові зазнали значних втрат, названо імена загиблих (фото)

Українські військові зазнали значних втрат на Донбасі протягом 10 жовтня.

10 жовтня на Донбасі у зоні проведення ООС загинули четверо українських військових.

Імена двох з них назвали волонтери фонду "Повернись живим". Роману Мегасу було 27 років. Він служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Військовий родом зі Стрийського району на Львівщині, у нього залишилися дружина та двоє дітей.

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"Разом із ним загинув Сергій Дронов. Воїн не дожив кілька днів до свого 21-річчя… Він родом із Чигирина Черкаської області", - розповіли волонтери.

Бійці отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої на Приморському напрямку.

Ще двоє українських військовослужбовців загинули під час бою, а троє отримали поранення.

Як повідомляв прес-центр ООС, двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.