Хуг назвав «непорозумінням» поширення його слів про відсутність доказів російського втручання на Донбасі

Місія ОБСЄ взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів, наголосив заступник голови СММ.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг назвав «непорозумінням» поширення у ЗМІ його слів про відсутність прямих доказів російської причетності до війни на Донбасі.

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У коментарі «Радіо Свобода» він наголосив, що місія ОБСЄ взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів.

«Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати та звітувати про факти. Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів. Факти викладені в наших звітах говорять самі за себе, особливо ті, про які було згадано в моєму інтерв'ю журналу Foreign Policy», – сказав Хуг.

«Важливо зрозуміти, що ми є спостережною місією. Ми не займаємося розслідуваннями», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, американське видання Foreign Policy відредагувало текст інтерв'ю з Олександром Хугом, прибравши його слова про те, що у спостерігачів немає прямих доказів російського втручання в конфлікт на Донбасі.

У попередній версії інтерв'ю Хуг, відповідаючи на питання про позицію ОБСЄ щодо втручання Росії у події на сході України, заявив наступне.

"Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - УНІАН). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають та в'їжджають в Україну грунтовими дорогами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

За словами Хуга, який в цьому місяці покидає свій пост в СММ ОБСЄ, на одній з ділянок прикордонної території міжнародні спостерігачі зафіксували незаконний перетин кордону і опублікували відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включаючи військове електронне озброєння. Ми також розмовляли зі взятими в полон українською армією полоненими, які заявляють, що вони служать в російській армії і під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - зазначив Хуг.

Він також додав, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками армії Російської Федерації, але, за його словами, "таку уніформу можна купити де завгодно".