З інтерв'ю Хуга прибрали цитату про відсутність прямих доказів втручання РФ на Донбасі

В Foreign Policy зазначили, що висловлювання Хуга не передавало його вірогідної точки зору.

Американське видання Foreign Policy відредагувало текст інтерв'ю з першим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні Олександром Хугом, прибравши його слова про те, що у спостерігачів немає прямих доказів російського втручання в конфлікт на Донбасі.

Відповідні правки було внесено в текст 25 жовтня.

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«У більш ранній версії Хуг завив, що ОБСЄ не бачила прямих доказів російського втручання на сході України. Ми прибрали цю ремарку, оскільки вона не передавала його вірогідної точки зору. Він наводить факти та спостереження, які зафіксували його спостерігачі», – уточнили у виданні.

Нагадаємо, у більш ранній версії інтерв'ю Хуг, відповідаючи на питання про позицію ОБСЄ щодо втручання Росії у події на сході України, заявив наступне.

"Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - УНІАН). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають та в'їжджають в Україну грунтовими дорогами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

За словами Хуга, який в цьому місяці покидає свій пост в СММ ОБСЄ, на одній з ділянок прикордонної території міжнародні спостерігачі зафіксували незаконний перетин кордону і опублікували відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включаючи військове електронне озброєння. Ми також розмовляли зі взятими в полон українською армією полоненими, які заявляють, що вони служать в російській армії і під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - зазначив Хуг.

Він також додав, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками армії Російської Федерації, але, за його словами, "таку уніформу можна купити де завгодно".