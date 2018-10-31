Зникнення безпілотника ОБСЄ: з'явилися докази причетності Росії

Восьмеро опитаних мешканців Нижньокринського засвідчили, що чули вибух приблизно в годину ночі, коли трапився інцидент з безпілотником.

У штабі операції Об'єднаних сил знайшли підтвердження, що саме засоби протиповітряної оборони збройних формувань РФ збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) спостерігачів місії ОБСЄ 27 жовтня на Донбасі.

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Про це повідомляє у соцмережі прес-центр ООС з посиланням на дані Спільного центру з координації і контролю. Спостерігачі нагадали, що в ніч на 27 жовтня БПЛА виявив російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" східніше окупованого Нижньокринського. Відразу після цього зв'язок з дроном зник.

"До втрати зв'язку БПЛА здійснював стабільний політ на висоті близько 2100 м. Погодні умови були добрими. Зафіксовані параметри польоту були нормальними, камера БПЛА функціонувала", - розповідають у штабі.

Зазначається, що була проведена технічна оцінка ситуації. Вона виявила, що найімовірнішою причиною інциденту був удар, який збив БПЛА з курсу, обірвав живлення системи протидії глушінню та навісного обладнання і, зрештою, спричинив його падіння.

Неподалік від місця падіння апарату представники СММ знайшли численні сліди від коліс, але жодних уламків виявити не вдалося.

За даними СЦКК, восьмеро опитаних мешканців Нижньокринського засвідчили, що чули вибух приблизно в годину ночі, коли трапився інцидент з безпілотником. "Таким чином, версія щодо ураження БПЛА засобами ППО збройних формувань РФ, вочевидь, знаходить своє підтвердження", - резюмують у Центрі.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня вночі під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.