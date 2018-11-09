У центрі окупованого Донецька пролунав вибух - ЗМІ

За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з вогнемета "Шмель" по колишній будівлі НАН України.

У центрі окупованого Донецька ввечері 8 листопада прогримів вибух.

Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на сепаратистські ЗМІ та Telegram-канали. Місцеві жителі повідомляють в соціальних мережах про звуки вибуху і спрацьовування сигналізації.

За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з вогнемета "Шмель" по будівлі на вул. Рози Люксембург, 54.

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У момент пострілу в будівлі нікого не було, тому загиблих і постраждалих немає. Зараз будівлю оточила "поліція" бойовиків.

До окупації Донецька у цьому будинку розташовувався Донецький науковий центр Національної Академії Наук України. Після окупації там розташовувався сепаратистський "Донецький науковий центр", однак у квітні цього року екс-ватажок "ДНР" Олександр Захарченко своїм "указом" його ліквідував.