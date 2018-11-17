На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий

Російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 16 листопада, російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому шість разів ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Як повідомили у прес-службі ООС, бойовики здійснювали обстріли українських позицій в районах населених пунктів Вільне, Луганське, Новолуганське, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине, застосовуючи міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброї.

"З мінометів 82-го та 120-го калібрів ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільне. Міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети противник застосував також на Приазов'ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом 16 листопада, двох окупантів було поранено.

Від початку цієї доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі населених пунктів Новотошківське, Жолобок та Гнутове, застосовуючи міномети калібру 82 та 120 мм.

Під час бойових дій, 17 листопада, загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.