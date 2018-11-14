Бійці ООС ліквідували двох російських окупантів на Донбасі, п'ятьох поранено

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Минулої доби бойовики здійснили 8 обстрілів, двічі - з мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

«Ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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«Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського», - наголосили в штабі.

За даними прес-центру, найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалось, проте, фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

«Поточної доби ворог провів один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено», - додали в штабі.

За даними розвідки, 13 листопада двох російських окупантів було знищено, ще п’ять загарбників отримали поранення.