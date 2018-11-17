Жителів окупованого Донецька налякали автоматні черги

Жодних подробиць того, що відбувається в окупованому Донецьку, поки немає.

Жителі окупованого Донецька стривожені автоматними чергами, які чути на різних вулицях міста.

Читайте також: "Ви за це голосували": у Донецьку з-під крана тече зелена вода (фото)

Що це може бути, місцевим жителям залишається тільки гадати, передають "Ведомости Донбасса".

Ось що пишуть донеччани у соцмережах: "Десь на Калинівці автоматна стрілянина...", "Ботсад-Мотель. Автоматні черги і тиша", "Донецьк, Калінінський район, в районі вулиці Пархоменка стрілянина довгими чергами".

Як повідомлялося, в п'ятницю, 2 листопада, о 16:25 за київським часом в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух.