У Донецьку пролунав потужний вибух, містом носяться машини із сиренами - соцмережі

Поки ніяких деталей інциденту в Донецьку невідомо.

У п'ятницю, 2 листопада, о 16:25 за київським часом в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух.

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Після чого містом стали носитися машини із сиренами. Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі: "Донецьк. Одиночний вибух", "Донецьк. Заперевальна, Квітковий почули", "Ніхто не в курсі, що це був за "бабах" і багато сирен через десять хвилин?".

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український боєць, ще двоє поранені.