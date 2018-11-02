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У Донецьку пролунав потужний вибух, містом носяться машини із сиренами - соцмережі

17:46, 02 листопада 2018
Війна
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Вибух пролунав увечері / фото rnbo.gov.ua

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Після чого містом стали носитися машини із сиренами. Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі: "Донецьк. Одиночний вибух", "Донецьк. Заперевальна, Квітковий почули", "Ніхто не в курсі, що це був за "бабах" і багато сирен через десять хвилин?".

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український боєць, ще двоє поранені.

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Теги: #Донецьк#вибух