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Доба на Донбасі: окупанти гатили із забороненої "Мінськом" зброї, поранено українського військового

07:24, 22 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Упродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. Російські окупаційні війська не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине, повідомили у прес-службі ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, вчора ввечері, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки два рази потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один з українських військовослужбовців зазнав легкого поранення. За даними розвідки, 21 листопада, було знищено одного бойовика.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у День десантно-штурмових військ, Порошенко розповів, що майже півтисячі воїнів-десантників загинули в боях з російським агресором.

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Теги: #Донбас#війна#обстріли бойовиків