Доба на Донбасі: окупанти гатили із забороненої "Мінськом" зброї, поранено українського військового

Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. Російські окупаційні війська не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Читайте такожВолонтер показав відео пісень і танців окупантів на території Донецького аеропорту

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине, повідомили у прес-службі ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, вчора ввечері, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки два рази потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один з українських військовослужбовців зазнав легкого поранення. За даними розвідки, 21 листопада, було знищено одного бойовика.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у День десантно-штурмових військ, Порошенко розповів, що майже півтисячі воїнів-десантників загинули в боях з російським агресором.