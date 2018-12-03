﻿Українські бійці провели військові навчання (фоторепортаж)

Роботу піхотинців і танкістів підтримали бойова авіація та бригадна артилерія.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького провели військові навчання на одному із загальновійськових полігонів.

Про це 3 грудня повідомила прес-служба бригади у Facebook.

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Зокрема, військові завдали поразки умовному противнику у вигляді мішеней. Роботу піхотинців і танкістів підтримали бойова авіація та бригадна артилерія.

Не обійшлося без "втрат" – під час наступу один із підрозділів опинився на замінованому полі, в результаті чого уражену техніку та пораненого бійця довелося евакуювати з поля бою. З цим завданням евакгрупа та медики впоралися оперативно, в той час як наступ наших підрозділів продовжувався незважаючи на ці втрати.

«Так має бути в реальному наступальному бою, так було в 2014 і так було в 2015, - каже військовослужбовець одного з батальйонів, - незважаючи на втрати, наступ має бути настільки стрімким та впевненим, щоб противник не встигав не те щоб оговтатись, а й зрозуміти, що його атакують. Яскравим прикладом була Степанівка в 2014, коли в ході раптового наступу 1-ої БТГр ворог таким темпом тікав із села, що навіть зброю лишав на позиціях, а приготована російським бойовиками гаряча їжа так і лишилася не спожитою», - додає він.