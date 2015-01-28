У Дніпропетровській області затримали інформатора терористів "ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області за фактом сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» жителя Донеччини (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Уродженець Донеччини, 1986 року народження, в період з червня 2014 року по січень 2015 року здійснював передачу інформації про переміщення особового складу та військової техніки Збройних сил України учасникам терористичної організації «ДНР». На момент скоєння злочину він працював водієм у приватному підприємстві.

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Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.