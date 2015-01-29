Всю ніч бойовики обстрілювали Донецьк з артилерії: загинули 3 мирних жителі, ще 10 - поранені

Ніч у Донецьку пройшла напружено, під масованимартобстрілом бойовиків опинилися Куйбишевський та Петрівський райони міста.

Про це повідомляється на сайті Донецької міської адміністрації.

Внаслідок обстрілів бойовиками загинули 3 мирних жителі, поранено - 10.

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В результаті влучення снаряду пошкоджено та зруйновано кілька будинків, господарських будівель, пошкоджено комунікації міста.

Станом на 9.30 29 січня періодично чути роботу важкої артилерії.