Всю ніч бойовики обстрілювали Донецьк з артилерії: загинули 3 мирних жителі, ще 10 - поранені
10:59, 29 січня 2015Війна
843 0
У місті й досі чути вибухи.
REUTERS
Ніч у Донецьку пройшла напружено, під масованимартобстрілом бойовиків опинилися Куйбишевський та Петрівський райони міста.
Про це повідомляється на сайті Донецької міської адміністрації.
Внаслідок обстрілів бойовиками загинули 3 мирних жителі, поранено - 10.
Читайте такожОприлюднено ще одну перехоплену розмову тих, хто обстріляв Маріуполь
В результаті влучення снаряду пошкоджено та зруйновано кілька будинків, господарських будівель, пошкоджено комунікації міста.
Станом на 9.30 29 січня періодично чути роботу важкої артилерії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter