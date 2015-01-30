У Донецьку внаслідок двох обстрілів загинули принаймні сім людей

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт бойовиків.

Читайте такожВсю ніч бойовики обстрілювали Донецьк з артилерії: загинули 3 мирних жителі, ще 10 - пораненіКрім того, сайт бойовиків повідомляє про обстріл 14 маршруту тролейбуса по пр. Матросова на зупинці "Трудові резерви".

Постраждали пасажири тролейбуса й водій. Загинуло 2 людини, дані про поранених уточнюються.

Як повідомили у прес-центрі АТО, у такий спосіб представники терористичних угруповань намагаються зірвати мирні переговори, які заплановано у форматі тристоронньої контактної групи, заявили в штабі.

"Черговий злочин терористів у Донецьку. Сьогодні у Донецьку бойовики здійснили черговий цинічний терористичний акт проти мирного населення, внаслідок якого є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

"Під обстріл терористів потрапили мирні мешканці, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. На даний час відомо про 7 загиблих, є поранені. Наразі інформація про кількість жертв теракту уточнюється", - зазначають в АТО.

На відео зафіксовано тіла загиблих, не рекомендовано перегляд неповнолітнім та людям зі слабкою психікою