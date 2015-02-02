Прикордонники зафіксували ворожий безпілотник поряд з Маріуполем - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

"Вчора на напрямку "Павлопіль - Маріуполь" український прикордонний наряд зафіксував проліт безпілотного літального апарату", - повідомив Лисенко.

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Також він розповів, що "у зв'язку із частими артилерійськими та мінометними обстрілами бойовиків, тимчасово припинені пропускні операції через контрольні пункти Курахове і Георгіївка на напрямку "Донецьк - Курахове".

Раніше УНІАН повідомляв, що силовики знищили ворожий безпілотник під Волновахою.