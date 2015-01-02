Силовики знищили ворожий безпілотник біля Волновахи
14:04, 02 січня 2015Політика
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Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано проліт двох ворожих безпілотних літальних апаратів, один з яких українські військові знищили, повідомив на брифінгу в Києві речник АТО Андрій Лисенко.
Минулої доби у зоні АТО зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників / Фото прес-служби Міноборони
«За минулу добу українські прикордонники зафіксували проліт двох ворожих безпілотників в районі населеного пункту Сартана Донецької області», - сказав Лисенко.
При цьому він додав, що біля міста Волноваха (Донецька обл.) українські військові змогли знищити один безпілотник.
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