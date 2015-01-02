Силовики знищили ворожий безпілотник біля Волновахи

«За минулу добу українські прикордонники зафіксували проліт двох ворожих безпілотників в районі населеного пункту Сартана Донецької області», - сказав Лисенко.

При цьому він додав, що біля міста Волноваха (Донецька обл.) українські військові змогли знищити один безпілотник.

Читайте такожДо Горлівки прибули 300 російських військових, що взяли місто під контроль «Поблизу Волновахи українські військові знищили ворожий безпілотник влучним вогнем зенітної ракетної установки», - сказав речник АТО.