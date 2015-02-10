Українські військові відступили на 4 км від позицій поблизу Чорнухиного — ОБСЄ

Про це йдеться у черговому звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованому 9 лютого, передає ТСН.

Спостерігачі у своїх даних посилаються на українського генерал-майора з Центру контролю та координації.

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Члени терористичного угруповання "ЛНР" зі свого боку заявили місії ОБСЄ, що без узгодження з іншими учасниками конфлікту евакуювали 200 мешканців Чорнухиного на окуповану бойовиками територію. Куди саме було евакуйовано мешканців села, терористи не повідомили.

Також в "ЛНР" заявили, що конвой з евакуйованими мешканцями нібито потрапив під обстріл і троє мирних жителів було поранено. "Але ця інформація не може бути незалежно перевірена спостерігачами ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.