В районі Маріуполя триває контрнаступальна операція, українські військові повертаються на лінію розмежування, закріплену у Мінських домовленостях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Триває контрнаступальна операція, організована проти бойовиків і терористів, які постійно підходили до Маріуполя. Наразі наші військові повертаються на лінію розмежування, на свої позиції, що були зафіксовані Мінськими домовленостями", - сказав Лисенко.

Також він додав, що контрнаступ здійснює полк "Азов" і він унеможливить у подальшому обстріл Маріуполя з боку терористів.