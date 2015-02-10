В районі Маріуполя триває контрнаступальна операція
14:51, 10 лютого 2015Війна
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Триває контрнаступальна операція, організована проти бойовиків, які постійно підходили до Маріуполя.
REUTERS
В районі Маріуполя триває контрнаступальна операція, українські військові повертаються на лінію розмежування, закріплену у Мінських домовленостях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.
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"Триває контрнаступальна операція, організована проти бойовиків і терористів, які постійно підходили до Маріуполя. Наразі наші військові повертаються на лінію розмежування, на свої позиції, що були зафіксовані Мінськими домовленостями", - сказав Лисенко.
Також він додав, що контрнаступ здійснює полк "Азов" і він унеможливить у подальшому обстріл Маріуполя з боку терористів.
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