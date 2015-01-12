ЗМІ опублікували точну мапу лінії розмежування сил на Донбасі

"Оригінал електронної версії карти був отриманий на умовах повної анонімності від джерела з найближчого оточення глави ЛНР Теслярської та колишнього голови фракції ПР О. Єфремова. На карті стоять відмітки про сторони, з якими був погоджений цей документ. Серед них фігурують Плотницький, представники української сторони, а також моніторингової групи ОБСЄ", - повідомляє informnapalm.org.

Як повідомляють журналісти, ця інформація вперше розміщується у відкритому доступі, хоча і не є секретом ні для однієї зі сторін конфлікту.

"Вона представляє швидше історичну цінність, хоча досі актуальна, так як до сьогоднішнього дня ніде не було представлено більш або менш чіткої і детальної інформації про справжній стан сторін", - йдеться в описі.

Картка в більшому форматі 3078 * 3000 доступна за посиланням.

Довідка

Мінська тристороння угода про припинення вогню у двох східних областях України була досягнута 5 вересня 2014 року. 19 вересня в Мінську представниками України, а також невизнаних терористичних груп ДНР і ЛНР за посередництва представника Росії був укладений меморандум, який передбачає на виконання п. 1 Протоколу, крім інших заходів, покликаних закріпити домовленості про двостороннє припинення застосування зброї: відвід важкого озброєння (калібром понад 100 мм) на 15 км від лінії зіткнення сторін за станом на дату підписання меморандуму та формування тим самим зони безпеки, заборони на польоти бойової авіації і БПЛА і на встановлення мінно-вибухових загороджень у цій зоні безпеки.

Також у вересні розпочала роботу робоча група спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і поетапної стабілізації лінії розмежування сторін на Сході України, до складу якої увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ і 76 військовослужбовців ЗС РФ на чолі з заступником головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-лейтенантом Ленцовим А. В.