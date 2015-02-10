Військова прокуратура розглядає майже 2 тисячі справ про дезертирство

Про це розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє Українська правда.

За його словами, загалом "слідчими військових прокуратур розслідується 5870 кримінальних проваджень про злочини, які скоїли 16 598 військовослужбовців".

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"Із них за фактами непокори командуванню – 1648 військовослужбовців, це 293 провадження; самовільне залишення служби, тобто відсутність більше ніж 10 днів – 3200 військовослужбовців або 2400 проваджень; дезертирство – 10266 військовослужбовців або 1992 провадження, до їх числа входять близько 5 тисяч військових, які дезертирували, не вийшовши з окупованої території Автономної Республіки Крим", - розповів Матіос.

Крім того, щодо ухиляння від військової служби іншим способом відкрито ще 118 проваджень щодо 1468 військових.

"Зафіксовано 5 випадків самокалічення, це самостріли або інші пошкодження", - розповів Матіос.

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