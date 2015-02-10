Військова прокуратура назвала обстріл бойовиками Краматорська терактом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, сьогодні о 12.30 Краматорськ зазнав артилерійського обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню, здійсненого з території, підконтрольної незаконним військовим формуванням.

Удар було завдано по штабу антитерористичної операції, а також житлових кварталах міста.

"За попередніми даними, під час вказаного терористичного акту загинули шестеро цивільних осіб та двоє військовослужбовців, а також отримали поранення різного ступеню тяжкості понад 20 цивільних осіб, а також 12 військовослужбовців, у тому числі один офіцер Головної військової прокуратури. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється", - зазначили у прес-службі.

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У Генпрокуратурі зауважили, що на даний момент слідчими Управління Головної військової прокуратури у зоні АТО здійснюється огляд місця події, вилучаються речові докази обстрілу, встановлюється ступінь тяжкості завданих поранень військових і цивільних.