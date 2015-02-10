Уточнення: Краматорськ обстріляли з РСЗВ "Смерч"
17:42, 10 лютого 2015Війна
3049 0
Під час обстрілу Краматорського аедрому та Краматорська, терористи використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч»
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"За уточненою інформацією, під час обстрілу Краматорського аедрому та Краматорська, терористи використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч», що підтвердежно знайденими залишками боєприпасів, у тому числі тих, що не розірвалися", - сказано в повідомленні.
Читайте такожВідеозаписи артудару по Краматорську та його наслідківУдару по Краматорську було завдано близько 12:30 10 лютого, обстрілу зазнав аеродром і прилеглі вулиці.
За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 11 людей, поранено 58.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter