Уточнення: Краматорськ обстріляли з РСЗВ "Смерч"

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"За уточненою інформацією, під час обстрілу Краматорського аедрому та Краматорська, терористи використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч», що підтвердежно знайденими залишками боєприпасів, у тому числі тих, що не розірвалися", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВідеозаписи артудару по Краматорську та його наслідківУдару по Краматорську було завдано близько 12:30 10 лютого, обстрілу зазнав аеродром і прилеглі вулиці.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 11 людей, поранено 58.