За добу в зоні АТО та на кордоні із Кримом зафіксовані три російських безпілотники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, два безпілотні апарати були помічені в небі в районі Маріуполя та Сартани, ще один - біля адміністративного кордону із Кримом неподалік контрольно-пропускного пункту Каланчак.

Нагадаємо, сьогодні УНІАн повідомляв, що в районі Краматорська військові збили безпілотник бойовиків.