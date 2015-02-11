За добу в зоні АТО та на кордоні із Кримом зафіксовані три російських безпілотники
13:49, 11 лютого 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО та на адміністративному кордоні із Кримом зафіксовано три російських безпілотника-розвідника.
За останню добу зафіксовано три російських безпілотника-розвідника / dpa
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, два безпілотні апарати були помічені в небі в районі Маріуполя та Сартани, ще один - біля адміністративного кордону із Кримом неподалік контрольно-пропускного пункту Каланчак.
Нагадаємо, сьогодні УНІАн повідомляв, що в районі Краматорська військові збили безпілотник бойовиків.
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