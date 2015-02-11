В районі Краматорська військові збили безпілотник бойовиків
09:56, 11 лютого 2015Політика
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Українським військовим вдалося збити черговий ворожий безпілотник в районі Краматорська.
Збитий черговий ворожий безпілотник / Фото прес-служби Міноборони
Про це повідомляє 6264.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, близько 8.10 краматорчани знову почули гул і постріли. Цього разу, щоправда, поодинокі, не такі, як були вчора, 10 лютого.
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У соцмережах стала поширюватися інформація про обстріл аеродрому.
У штабі АТО обстріл аеродрому і міста не підтверджують.
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