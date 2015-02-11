В районі Краматорська військові збили безпілотник бойовиків

Про це повідомляє 6264.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, близько 8.10 краматорчани знову почули гул і постріли. Цього разу, щоправда, поодинокі, не такі, як були вчора, 10 лютого.

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У соцмережах стала поширюватися інформація про обстріл аеродрому.

У штабі АТО обстріл аеродрому і міста не підтверджують.