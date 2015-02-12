Терористи обстрілюють з артилерії Широкіне біля Маріуполя

Як повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook, "на даний час російсько-терористичні війська з населеного пункту Безіменне ведуть вогонь артилерії по селу Широкіне. Вогневі позиції ворога розташовані у самому населеному пункті, що значно ускладнює їх нейтралізацію".

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У штабі стверджують, що вогонь ведеться як по самому селищу (безпосередньо по мирним жителям), так і по розташуванню сил АТО.

Сили АТО роблять усе можливе для придушення вогневих точок противника і для припинення чергового варварського обстрілу житлових кварталів, наголошується в повідомленні.

Крім того, про обстріл Широкіного повідомляє 0629.com.ua.

"О 15.40 артилерія терористів почала стріляти по населеному пункту", сказано, зокрема, у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у зв'язку зі складною обстановкою у с. Широкіне та інших населених пунктах Новоазовського району, прилеглих до Маріуполя, здійснюється термінова евакуація цивільного населення з вищевказних населених пунктів.

Біженців із зони воєнних дій під Широкіним та сіл Новоазовського району приймає Маріуполь.

Штаб Територіальної оборони міста Маріуполя, спільно з волонтерами, у терміновому порядку розпочав роботу з розміщення в місті громадян, що прибувають. Координують дану роботу заступники міського голови Володимир Клименко та Тетяна Ломакіна.

Представники Штабу Територіальної оборони міста Маріуполя і співробітники комунальних підприємств міста зустрічають людей, що приїжджають із небезпечної зони, на 15 блокпосту (с. Виноградне) і перевозять на міському транспорті у заздалегідь підготовані місця розміщення. Тел. волонтерів - 0671757703.

Ситуація перебуває під особистим контролем міського голови Юрія Хотлубея.

Раніше УНІАН повідомляв, що в полку "Азов" заявили, що в районі Широкіного, у Сахановському напрямку, тривають бої.