«ДНР»: Ми можемо обстрілювати Дебальцеве – це наша територія
15:41, 15 лютого 2015Війна
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У так званій «ДНР» заявляють, що мають право обстрілювати Дебальцеве
REUTERS
Про це заявив представник так званої «Міноборони ДНР» Едуард Басурін передає Reuters.
«Безумовно, ми можемо обстрілювати Дебальцеве, оскільки це наша територія», – заявив він, передає Громадське.
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При цьому, за його словами, в решті районів бойовики обстріл припинили.
Як повідомлялося, сьогодні окрім Дебальцівського напрямку, сепаратисти обстріляли Попасну та Новотошківку на Луганщині. Окрім того вранці сепаратисти намагалися провести бронетехніку до Широкиного, поблизу Маріуполя.
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