«ДНР»: Ми можемо обстрілювати Дебальцеве – це наша територія

Про це заявив представник так званої «Міноборони ДНР» Едуард Басурін передає Reuters.

«Безумовно, ми можемо обстрілювати Дебальцеве, оскільки це наша територія», – заявив він, передає Громадське.

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При цьому, за його словами, в решті районів бойовики обстріл припинили.

Як повідомлялося, сьогодні окрім Дебальцівського напрямку, сепаратисти обстріляли Попасну та Новотошківку на Луганщині. Окрім того вранці сепаратисти намагалися провести бронетехніку до Широкиного, поблизу Маріуполя.