Волонтери просять українців допомогти снайперам нічними прицілами

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Віталій Дейнега.

«Є в «Миротворці» невелика група , яка дуже сильно турбує сепарів. Працюють хлопці красиво. Підходять близько, ВОГами виганяють сепарів з укриттів і снайперським вогнем відправляють їх у відомому напрямку. Хлопці користуються величезним авторитетом ще з часів Іловайська. Я дуже пишаюся, що знайомий особисто з деякими з групи», - йдеться в повідомленні координатора волонтерів Віталія Дейнеги.

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«Працювати вдень для цих хлопців - це чистий ризик для життя. Вони хочуть працювати тільки вночі. Так вони будуть набагато ефективнішими. Для цього їм дуже потрібна оптика. Маючи 4 нічних приціли вони зможуть робити більше, підходити ближче, стріляти точніше і не підставлятися", - пише Дейнега.

За його словами, стандартна дистанція роботи у снайперів - 300-400 метрів.

"Так, що дуже наворочені приціли не потрібні. Потрібні компактні і надійні пристрої, у міцному корпусі і третього покоління. Для цього найкраще підійдуть Zenit NP-400 (2000$ приціл+100$ кріплення). Пристрої є в наявності в Києві. Ви можете самі їх купити, помацати і навіть відправити в Дзержинськ. Ці іграшки потраплять у дуже правильні руки і зроблять дуже багато для нашої з вами безпеки», - написав волонтер, при цьому вказавши реквізити для перерахування коштів.