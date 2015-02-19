В Авдіївці обстріл спричинив велику пожежу

Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві мешканці, передає Громадське ТВ.

Окрім того вони повідомляють про вибухи в районі Хіміка поблизу комплексу та районі «Ювійлейний».

Читайте такожЗ Авдіївки, Дебальцевого та населених пунктів поруч сьогодні вивезли понад 750 осіб

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дебальцевому та Авдіївці через обстріли бойовиків загинуло 7 мирних мешканців.