В Авдіївці обстріл спричинив велику пожежу
15:36, 19 лютого 2015Війна
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В Авдіївці на Донеччині внаслідок обстрілу почала пожежа в одній з будівель агропромислового комплексу «Міко-фуд», розміщеного в межах міста.
Авдіївка постійно зазнає обстрілів / фото фейсбук Vyacheslav Abroskin
Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві мешканці, передає Громадське ТВ.
Окрім того вони повідомляють про вибухи в районі Хіміка поблизу комплексу та районі «Ювійлейний».
Читайте такожЗ Авдіївки, Дебальцевого та населених пунктів поруч сьогодні вивезли понад 750 осіб
Раніше УНІАН повідомляв, що у Дебальцевому та Авдіївці через обстріли бойовиків загинуло 7 мирних мешканців.
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