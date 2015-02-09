У Дебальцевому та Авдіївці через обстріли бойовиків загинуло 7 мирних мешканців

Вчора у Дебальцевому та Авдіївці загинуло 7 мирних мешканців, троє поранено внаслідок обстрілів цих міст проросійськими терористами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.

"Внаслідок обстрілів проросійських бандитів у містах Дебальцеве та Авдіївка вчора загинуло 7 та поранено троє мирних мешканців", - зазначив Лисенко.

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Він також додав, що гуманітарна ситуація на окупованих територіях залишається складною. Зокрема, у Луганську спостерігається дефіцит питної води.

Також через постійні обстріли терористів тимчасово припинено пропуск громадян в контрольних пунктах через лінію розмежування в Гнутовому, Станиці Луганській та Щасті.