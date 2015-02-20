За минулу добу вперше не було обстрілу на Луганському напрямку - штаб АТО

10:46, 20 лютого 2015
Війна
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За минулу добу вперше не було обстрілу на Луганському напрямку.

боевики / REUTERS

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, на Луганському напрямку минула доба була першим днем без обстрілу.

«Протягом минулої доби ситуація на Луганському напрямку залишається складною і непередбачуваною. Незаконні збройні формування вперше від моменту проголошення припинення вогню виконали Мінські домовленості. Але, враховуючи досвід попередніх днів, довіряти бандитам не можна. Провокації з їхнього боку можуть поновитися у будь-яку хвилину. Тому підрозділи Збройних сил України, які несуть службу в Луганській області, готові до будь-якого прояву агресії з боку незаконних збройних формувань», - сказано в повідомленні.

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Разом з тим наголошується, що «значне послаблення обстрілу на Луганському напрямку дозволяє проводити роботи з відновлення електро-, водо- та газопостачання у населених пунктах, які найбільше страждали від численних обстрілів з боку незаконних збройних формувань».

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля поінформували, що Збройні сили України покинули селище Чорнухине Попаснянського району Луганської області, туди зайшли бойовики ЛНР.

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