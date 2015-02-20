Чорнухине відійшло під контроль бойовиків - Москаль

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Площа Чорнухиного становить 753 га, в мирний час тут проживало понад 6 тис. осіб.

В останні кілька тижнів з цим населеним пунктом, який опинився в театрі бойових дій навколо Дебальцевого, був втрачений зв’язок, тут відбувалися вуличні бої. Неодноразові спроби евакуювати звідти людей, які ховалися по підвалах, були безрезультатними.

Читайте такожЧорнухине та Троїцьке залишаються заблокованими«Починаючи з жовтня минулого року ми багато разів відновлювали перебиті обстрілами системи життєзабезпечення в Чорнухиному, погасили заборгованість із пенсій, возили гуманітарну допомогу, - заявив Москаль. - У січні з військовим супроводом ще доставили пенсії і закрили всі соціальні виплати та зарплати. В лютому зробити це вже було неможливо. Як тільки на околицях почалися бої, голова селища втік, кинувши людей напризволяще. Він виявився звичайним зрадником, який повернувся в Чорнухине тільки тепер разом із окупантами».