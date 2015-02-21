Бойовики атакують позиції сил АТО практично по всій лінії розмежування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Він наголосив, що "протягом доби бойовики продовжили обстріли позицій сил Антитерористичної операції практично по всій лінії розмежування".

Особливо інтенсивними, за його словами, залишаються збройні провокації з боку бойовиків у Ясинуватському районі Донецької області - біля селищ Піски, Опитне, Водяне та Тоненьке.

При цьому, активно застосовуються як міномети, так і реактивна артилерія залпового вогню і танки.

Також тривають провокації в районі селища Широкіне. "Бойовики з мінометів, гранатометів і стрілецьої зброї 10 разів обстріляти позиції сил АТО та здійснили невдалу спробу їхнього штурму", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики нарощують техніку з метою можливого наступу на Маріуполь - ЛисенкоКрім того, на Луганщині, відзначив він, російсько-терористичні угруповання завдали ударів реактивних систем залпового вогню "Град" в районі міста Попасна. "По опорному пункту наших військових та власне, по місту", - сказав речник АТО.