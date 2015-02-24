Поблизу українського кордону помітили колону російських РСЗВ «Торнадо» (відео)
14:14, 24 лютого 2015Війна
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Журналісти одного з фінських видань зняли на відео колону російської військової техніки в Ростовській області, яка рухалася в бік України по трасі М23 поблизу міста Новошахтинськ, що знаходиться в 50 км від українсько-російського кордону.
Журналісти зняли на відео колону російської військової техніки / скріншот відео
У склад колони, зокрема, входили важкі РСЗВ «Торнадо», повідомляє Новое Время.
Як повідомлялося, сторони конфлікту на Донбасі повинні були почати відводити свої сили і техніку на 15-кілометрову відстань ще 20 лютого.
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Однак ні перемир'я, ні процес відведення військ не було розпочато, бойовики неодноразово порушували угоди. Так, тільки протягом 21 лютого проросійські бойовики порушили "режим тиші" 32 рази, обстрілявши позицій українських військових і мирні населені пункти.
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