У районі Луганська бойовики активно накопичують ресурси та проводять бойову підготовку - Тимчук

У районі Луганська і північніше даного населеного пункту зосереджено угруповання російсько-терористичних військ загальною чисельністю до 1500 осіб.

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Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Угрупування інтенсивно накопичує матеріально-технічні ресурси і проводить активну бойову підготовку на облаштованому на одній з околиць міста полігоні", - йдеться в повідомленні.