У районі Луганська бойовики активно накопичують ресурси та проводять бойову підготовку - Тимчук
09:54, 02 березня 2015Війна
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Угрупування проводить активну бойову підготовку на облаштованому на одній з околиць міста полігоні.
REUTERS
У районі Луганська і північніше даного населеного пункту зосереджено угруповання російсько-терористичних військ загальною чисельністю до 1500 осіб.
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Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
"Угрупування інтенсивно накопичує матеріально-технічні ресурси і проводить активну бойову підготовку на облаштованому на одній з околиць міста полігоні", - йдеться в повідомленні.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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