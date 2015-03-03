Бойовики "ЛНР" відвели тільки несправну техніку - Тимчук

Про це повідомляє у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, бойовики відвели углиб контрольованої ними території (на ремонтні бази) лише несправну і небоєготову бойову техніку. Решта техніки і озброєнь відведена на незначну відстань, ретельно розосереджена і замаскована.

Читайте такожБойовики "ЛНР" заявили про повне відведення важкої зброїЗ району Дебальцевого на південь Луганської області відводяться для відновлення боєздатності два зведені підрозділи російсько-терористичних військ (тактична ротна група і посилений танковий батальйон), укомплектовані військовослужбовцями ЗС РФ, які зазнали серйозних втрат у боях на Дебальцевському плацдармі (танковий батальйон втратив не менше 8 танків). Підрозділи відводяться частинами, переважно в темний час доби. При цьому відведення даних підрозділів видається супротивником як «виконання Мінських домовленостей».

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