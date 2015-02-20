У бік Новоазовська рухається колона з 20 російських танків і 10 артустановок - "Азов"
На територію України в черговий раз зайшла колона російської військової техніки, вона рухається у напрямку Новоазовська.
Про це повідомляється на офіційній сторінці полку спеціального призначення «Азов» у Facebook.
«У напрямку Новоазовська рухається понад 20 танків і 10 самохідних артустановок». - йдеться в повідомленні.
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У повідомленні також нагадується, що раніше в район населеного пункту Безіменне (район Новоазовська) з території РФ прибула змішана група бойовиків і російських найманців чисельністю до посиленої роти (130 осіб, 4 танки, 6 вантажівок, 6 гармат Д-30 і мінометна батарея).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі місії ОБСЄ в Україні фіксують пересування непозначених військових конвоїв у багатьох зонах конфлікту.