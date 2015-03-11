На Донбасі воює близько 12 тисяч російських найманців - Лисенко

Про це в ефірі "5 каналу" заявив спікер АТО Андрій Лисенко, пише ZN.UA.

"Якщо ми говоримо про найманців, які прибувають з території Російської Федерації, то це приблизно 12 тисяч разом з тими, кого з місцевих набирають, в тому числі і силою", - заявив він.

Раніше спікер АТО Андрій Лисенко заявив, що ФСБ проводить зачистки серед бойовиків Донбасу для підготовки наступу.

"Кремлівські куратори проводять інструктаж і тренують найманців, готуючи їх до відновлення бойових дій. У той же час, бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. Тому, за оперативною інформацією, на окуповану територію Донецької області з РФ в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення "зачисток" в рядах бойовиків, які не підпорядковуються НВФ "ДНР", - сказав він.

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Нагадаємо, раінше у Пентагоні заявляли, що Росія підтримує сепаратистів на сході України приблизно 12 тисячами військовослужбовців.