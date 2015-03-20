За добу в зоні АТО поранені троє військових - штаб

За добу в зоні АТО отримали поранення троє військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення", - сказав Лисенко.