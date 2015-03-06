За час АТО загинув 1541 військовослужбовець, 6226 - отримали поранення

Про це повідомив голова Представництва України при ООН Юрій Сергєєв під час чергового засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

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"З моменту підписання нових мінських угод про припинення вогню 15 лютого, бойовики провели понад 750 нападів. Таким чином, українські сили втратили 64 військовослужбовців та 341 військовий отримав поранення. Тільки за останні дні терористи обстріляли позиції Збройних сил 58 разів. З початку антитерористичної операції в минулому році, ми втратили 1541 солдата, 6226 отримали поранення", - сказав Юрій Сергєєв.