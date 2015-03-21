У Миргороді колишній військовий передавав терористам дані про вильоти бойових літаків

Співробітники Служби безпеки України затримали у Миргороді 50-річного місцевого жителя, який передавав представникам терористичної організації "ДНР" дані про вильоти бойових літаків з військового аеродрому.

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що зрадник - колишній військовий - надсилав зібрані дані про українську авіацію, особовий склад, військову техніку та озброєння ЗСУ одному з терористів, з яким проходив військову службу за часів СРСР.

За зізнанням затриманого, інформацію він збирав шляхом візуального спостереження за об’єктами. Але, користуючись своїм статусом колишнього військового, інформатор терористів також уточнював необхідні деталі у спілкуванні з військовослужбовцями гарнізону. Передані ним дані давали змогу терористам та їх російським кураторам відстежувати польоти та обстрілювати українські військові та транспортні літаки.

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Під час обшуків у зловмисника співробітники СБУ вилучили спеціальне обладнання та засоби для збору інформації.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.