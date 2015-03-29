Після півночі обстрілів у зоні АТО не зафіксовано - АТЦ
10:15, 29 березня 2015Війна
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Бойовики з 18:00 28 березня до 00:00 шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.
REUTERS
Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив спікер АТО Анатолій Стельмах.
За його словами, о 18:30 бойовики з РСЗВ "Град" обстріляли село Сміле в Луганській обл. Крім того, о 18:10 зі 120-мм мінометів були обстріляні позиції військових у Сокільниках (Луганська обл.). Також о 18:30 і 21:00 бойовики відкривали мінометний вогонь по Широкиному Донецької обл.
Читайте такожОБСЄ зафіксувала під Широкиним масштабну мінометну перестрілкуУ той же час Стельмах зазначив, що з 00:00, протягом всієї ночі, обстрілів з боку бойовиків в зоні АТО не зафіксовано.
Раніше в АТЦ повідомляли, що протягом дня 28 березня бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.
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