Після півночі обстрілів у зоні АТО не зафіксовано - АТЦ

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив спікер АТО Анатолій Стельмах.

За його словами, о 18:30 бойовики з РСЗВ "Град" обстріляли село Сміле в Луганській обл. Крім того, о 18:10 зі 120-мм мінометів були обстріляні позиції військових у Сокільниках (Луганська обл.). Також о 18:30 і 21:00 бойовики відкривали мінометний вогонь по Широкиному Донецької обл.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала під Широкиним масштабну мінометну перестрілкуУ той же час Стельмах зазначив, що з 00:00, протягом всієї ночі, обстрілів з боку бойовиків в зоні АТО не зафіксовано.

Раніше в АТЦ повідомляли, що протягом дня 28 березня бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.