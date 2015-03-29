Бойовики "ЛНР" здійснили набіг на українську сторону Дінця, розстрілявши понад 80 овець
13:21, 29 березня 2015Війна
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Снайпери з терористичної організації «ЛНР» в Станично-Луганському районі розстріляли отару овець.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба голови Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в селі Болотене на березі Сіверського Донця снайпери так званої «ЛНР» методично розстріляли цілу отару овець, яка належала місцевому фермеру.
Читайте такожБойовики відбирають у жителів Донбасу свиней і грабують погребиТаким чином снайпери бойовиків, що влаштувалися на протилежному березі Сіверського Донця, вправляються у стрільбі. Вони цілилися переважно у шиї тварин.
Більшу частину «здобичі» (близько 80 туш) бойовики, переправившись через річку, забрали собі на їжу. Раніше тварин терористи розстрілювали в четвер, 26 березня.
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