Бойовики "ЛНР" здійснили набіг на українську сторону Дінця, розстрілявши понад 80 овець

Як повідомляє прес-служба голови Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в селі Болотене на березі Сіверського Донця снайпери так званої «ЛНР» методично розстріляли цілу отару овець, яка належала місцевому фермеру.

Читайте такожБойовики відбирають у жителів Донбасу свиней і грабують погребиТаким чином снайпери бойовиків, що влаштувалися на протилежному березі Сіверського Донця, вправляються у стрільбі. Вони цілилися переважно у шиї тварин.

Більшу частину «здобичі» (близько 80 туш) бойовики, переправившись через річку, забрали собі на їжу. Раніше тварин терористи розстрілювали в четвер, 26 березня.