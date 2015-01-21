В районі Маріуполя бойовики завдали масованих ударів по силах АТО

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його інформацією удари були нанесені в районі населених пунктів Талаківка, Павлопіль і Сартана.

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"Дані удари були нанесені з метою прикриття перегрупування підрозділів бойовиків на маріупольському напрямку. Передові групи противника значно посилені як живою силою, так і бойовою технікою", - написав Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що в даному районі зафіксовано мінімум 10 танків бойовиків безпосередньо на передових позиціях. "Висування бронетехніки противника на першу лінію триває", - повідомив Дмитро Тимчук.