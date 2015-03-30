Бойовики "ДНР" і "ЛНР" зобов'язали непідконтрольних бойовиків здати зброю, техніку й отруйні речовини
20:22, 30 березня 2015Війна
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Ватажків бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Захарченко і Плотницький з інтервалом у добу наказали непідконтрольним їм збройним формуванням роззброїтися або підкоритися.
REUTERS
Про це повідомляється на сайтах-рупорах командування бойовиків.
Зокрема, на територіях, підконтрольних "ДНР", від "автономних" бойовиків вимагають здати зброю до 4 квітня, а "ЛНР" - до 5 квітня.
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Прикметно, що в "указі" головного бойовика "ЛНР" Плотницького від представників "незаконних збройних формувань" вимагають здати "вогнепальну і холодну зброю, боєприпаси, отруйні та вибухові речовини, озброєння і військову техніку".
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