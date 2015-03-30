Бойовики "ДНР" і "ЛНР" зобов'язали непідконтрольних бойовиків здати зброю, техніку й отруйні речовини

Про це повідомляється на сайтах-рупорах командування бойовиків.

Зокрема, на територіях, підконтрольних "ДНР", від "автономних" бойовиків вимагають здати зброю до 4 квітня, а "ЛНР" - до 5 квітня.

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Прикметно, що в "указі" головного бойовика "ЛНР" Плотницького від представників "незаконних збройних формувань" вимагають здати "вогнепальну і холодну зброю, боєприпаси, отруйні та вибухові речовини, озброєння і військову техніку".