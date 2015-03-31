Вогонь в районі Донецького аеропорту не припиняється - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що вогонь в районі Донецького аеропорту не припиняється.

Про це йдеться у звіті місії від 30 березня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, сказано, що спостерігачі під час перебування в районі Донецького аеропорту (територія підконтрольна бойовикам "ДНР" за 11 км на північний захід від центру Донецька) з 11.20 до 13.00 чули 32 вхідних та вихідних залпів, вогонь з важких кулеметів та стрілецької зброї на відстані від 300 м до 4 км в напрямку півночі та північного заходу від місця перебування місії.

Також місія оцінює, що зазначені вогневі залпи були здійснені з автоматичних гранатометів та мінометів.

Читайте такожСБУ затримала снайпера, який обстрілював Донецький аеропорт

Разом з тим, відзначається, що з 12.13 до 12.23 спостерігачі чули три вибухи на відстані близько 3,5 км на захід від займаних місією позицій. З 12.34 до 12.45, за оцінками місії, здійснювався вихідний вогонь з мінометів на відстані близько 1,5 км на схід від місцезнаходження спостерігачів.

О 13.04 представники ОБСЄ чули три залпи на відстані 4,5 км з південного заходу від місця розташування місії.