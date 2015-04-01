На Луганщині за добу поранено двох військових - Москаль

Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, 31 березня розвідувально-диверсійна група бойовиків проникла на контрольовану Україною територію поблизу села Сизе Станично-Луганського району і відбулося коротке бойове зіткнення з українськими військовими, під час якого один український військовослужбовець дістав легке поранення. Загрози його життю немає.

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Того ж дня, поблизу села Комишне Станично-Луганського району 30-річний український військовий, житель Львова, зачепив встановлену невідомими розтяжку і підірвався на протипіхотній міні. Пораненого госпіталізовано.

Загалом за вчорашній день і минулу ніч бойові дії зафіксовані на декількох напрямках: на околиці Кримського тривали періодичні перестрілки між бойовиками й українськими силовиками, а на автодорозі «Бахмутка» в Станиці Луганській і Троїцькому (Попаснянський район) чулися вибухи. Інформація про постраждалих серед мирного населення не надходила, руйнувань інфраструктури немає.