Під Горлівкою на міні підірвався автобус із 26 пасажирами: 3 загиблих

На Донеччині підірвався автобус із 26 пасажирами.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"О 20.30 надійшло повідомлення до чергової частини Артемівського міськвідділу міліції - в полі, район Майорска, на міні підірвався пасажирський автобус, що слідував за маршрутом «Артемівськ - Горлівка»", - повідомив він.

Аброськін зазначив, що за попередньою інформацією, водій автобуса прийняв рішення об'їхати блокпост і рухався по грунтовій дорозі в сторону Горлівки.

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"Проїжджаючи через поле, заднім колесом наїхав на міну. Станом на зараз, 3 особи загинули. Загальна кількість пасажирів автобуса - 26 осіб. Інформація уточнюється. На місці події працює слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції", - додав він.

О 20.30 надійшло повідомлення до чергової частини Артемівського міськвідділу міліції - в поле, район Майорска, на міні підірвався... Posted by Vyacheslav Abroskin on 25 березня 2015 р.

Заступник начальника обласного УМВС України в Донецькій області Ілля Ківа написав на своїй сторінці в Facebook, що шестеро пасажирів перебувають у важкому стані.

Під Артемівськом на міні автобус з цивільними підірвався на міні , намагаючись об'їхати контрольний блокпост , троє загиблих , шестеро-у тяжкому стані !!! Проводитися слідство ! Posted by Ілля Ківа on 25 березня 2015 р.

Також за даними прес-служби Донецької ОДА, 9 поранених пасажирів вже везуть до лікарні.