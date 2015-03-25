Під Горлівкою на міні підірвався автобус із 26 пасажирами: 3 загиблих
За даними МВС, водій автобуса вирішив об'їхати блокпост і наїхав на міну.
На Донеччині підірвався автобус із 26 пасажирами.
Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"О 20.30 надійшло повідомлення до чергової частини Артемівського міськвідділу міліції - в полі, район Майорска, на міні підірвався пасажирський автобус, що слідував за маршрутом «Артемівськ - Горлівка»", - повідомив він.
Аброськін зазначив, що за попередньою інформацією, водій автобуса прийняв рішення об'їхати блокпост і рухався по грунтовій дорозі в сторону Горлівки.
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"Проїжджаючи через поле, заднім колесом наїхав на міну. Станом на зараз, 3 особи загинули. Загальна кількість пасажирів автобуса - 26 осіб. Інформація уточнюється. На місці події працює слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції", - додав він.
О 20.30 надійшло повідомлення до чергової частини Артемівського міськвідділу міліції - в поле, район Майорска, на міні підірвався...Posted by Vyacheslav Abroskin on 25 березня 2015 р.
Заступник начальника обласного УМВС України в Донецькій області Ілля Ківа написав на своїй сторінці в Facebook, що шестеро пасажирів перебувають у важкому стані.
Під Артемівськом на міні автобус з цивільними підірвався на міні , намагаючись об'їхати контрольний блокпост , троє загиблих , шестеро-у тяжкому стані !!! Проводитися слідство !Posted by Ілля Ківа on 25 березня 2015 р.
Також за даними прес-служби Донецької ОДА, 9 поранених пасажирів вже везуть до лікарні.
В #Донецьк'ой обл. на маршруті #підірвався#автобус#Горлівка-#Артемівськ. Поки 9 поранених везуть в лікарню Артемівська. #Швидкі ще працюють.
- Прес-служба Донода (@pressdonoda) March 25, 2015