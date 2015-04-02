Понад 70% військових, які підлягають демобілізації, звільнили в запас – Міноборони

Понад 70% військовослужбовців (24,4 тисячі бійців), які підлягають демобілізації, звільнено в запас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу комплектування старшинами, сержантами військової служби за контрактом кадрового центру Збройних сил України Тарас Заболотний сьогодні на прес-конференції в Києві.

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За його словами, пунктом 4 указу президента України від 14 січня 2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію» визначено провести у період з 18 березня по 1 травня звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період відповідно до указу президента України від 17 березня 2014 року №303 «Про часткову мобілізацію».

«Усього підлягає звільненню в запас 35 тис. 763 військовослужбовці, призваних під час першої черги часткової мобілізації у 2014 році, (понад 6 тисяч офіцерів та 29 тисяч 700 сержантів і солдатів)», - зазначив Заболотний.

Він уточнив, що на даний час звільнено з військової служби понад 70%, тобто 24,4 тис військовослужбовців ЗС України.