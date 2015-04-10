За вчорашній вечір сили АТО обстріляли 21 раз

З 18 години вечора до опівночі вздовж лінії розмежування бандформування провели 21 обстріл українських військ, повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, противник зосередив найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, Широкиного на Донеччині, а також в районі Павлополя і Гнутова на Луганщині.

Читайте такожБойовики за день 17 разів обстріляли позиції сил АТОЗокрема, 12 разів бойовики застосовували міномети калібру 120 міліметрів, що є черговим грубим порушенням Мінських домовленостей. Крім того, поблизу Авдіївки бандформування провели артилерійський обстріл позицій сил АТО із гармат калібру 122 міліметра.

В районі Авдіївки та населеного пункту Павлополь бойовики вели вогонь з танків.

Обстрілів населених пунктів з 18 години вечора до опівночі 9 квітня не зафіксовано.